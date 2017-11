Adjugé 381 millions d'euros, ce tableau de Léonard de Vinci est le plus cher de l'histoire

Un tableau du peintre italien Léonard de Vinci a été adjugé, mercredi 15 novembre, 450,3 millions de dollars (381,8 millions d'euros) lors d'enchères chez Christie's à New York (Etats-Unis). Cette vente fait de l'œuvre la toile la plus chère du monde. Au terme d'une séquence échevelée de 19 minutes, Salvator Mundi (sauveur du monde), dernier tableau du maître encore en possession d'un collectionneur privé, a laissé loin derrière Les Femmes d'Alger (version 0), de Pablo Picasso, vendu 179,4 millions de dollars en 2015.

Lors de la conférence de presse qui a suivi, les responsables de Christie's ont refusé de donner toute information relative à l'acheteur ainsi qu'aux autres enchérisseurs, si ce n'est pour dire qu'ils venaient du monde entier. La maison d'enchères avait estimé à 100 millions de dollars la valeur de cette toile de 65 cm sur 45 cm, vendue pour 45 livres britanniques seulement en 1958, bien avant qu'elle n'ait été reconnue comme un authentique "Leonardo", en 2005.

"Un grand moment pour le marché de l'art"

S'il est impossible de le déterminer avec certitude, il semble que Salvator Mundi soit devenu le tableau le plus cher de l'histoire toutes ventes confondues, y compris hors enchères. Deux tableaux, un De Kooning et un Gauguin, cédés dans le cadre de ventes privées en 2015 pour 300 millions de dollars chacun selon plusieurs médias américains, étaient jusqu'ici considérés comme les plus onéreux au monde. "C'était un grand moment pour Christie's et, je crois, un grand moment pour le marché de l'art", a déclaré, à l'issue de la vente, le directeur général de la maison d'enchères, Guillaume Cerutti.

La toile de Léonard de Vinci, dont l'authenticité est mise en doute par certains, était jusqu'ici propriété du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev, oligarque exilé qui préside le club de football de l'AS Monaco. Il l'aurait acquis pour 127,5 millions de dollars auprès du marchand d'art suisse Yves Bouvier, qui l'avait lui-même acheté peu de temps avant pour 80 millions de dollars. Depuis, Rybolovlev et Bouvier sont engagés dans une bataille judiciaire, le milliardaire accusant le marchand d'art d'avoir pris des marges exorbitantes sur les tableaux qu'il lui procurait.

Les oeuvres antérieures au 19e siècle sont aujourd'hui rarement présentées aux enchères car la plupart sont dans des musées, ce qui laissait planer une incertitude sur le prix que pouvait viser le tableau. Mais une poignée d'acheteurs aux poches profondes a balayé tout cela en quelques minutes. Dans une salle chauffée à blanc, les enchères pour Salvator Mundi ont démarré à 70 millions de dollars, et ont ensuite monté pas moins de 53 échelons jusqu'à 400 millions de dollars, devenus 450,3 millions avec commissions, frais et taxes.