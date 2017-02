VIDEO. Sécurité : enquête sur le développement de la reconnaissance faciale

C'est peut-être un futur pas si lointain, où les caméras de surveillance ne se contenteront plus de vous filmer, mais sauront aussi vous identifier n'importe où et n'importe quand. Votre visage remplacera votre carte d'identité et votre image sera croisée en direct avec des fichiers de police pour permettre de vous retrouver immédiatement si vous être recherché. Ces derniers mois, la reconnaissance faciale s'installe un peu partout. À Londres (Angleterre) et à Paris, avant de monter dans l'Eurostar, vous passez dans des bornes où sont comparées les données de votre passeport avec votre visage afin de s'assurer de votre identité.

La reconnaissance faciale a permis d'identifier l'homme au chapeau

Ici, il ne s'agit que d'un test, mais en matière de sécurité, la reconnaissance faciale est déjà utilisée avec des performances spectaculaires. Près de Paris, un logiciel a été créé par une entreprise française pour le FBI. Sur des images de vidéosurveillance, cet homme n'est pas tout à fait face à la caméra, une partie de son visage est invisible, mais cela ne va pas empêcher son identification. Le visage de l'individu est reconstruit en 3D de face par le logiciel et il sera envoyé pour être scruté dans la base de données de manière à pouvoir retrouver l'individu à qui il appartient. Si un malfaiteur modifie son apparence, le système est aussi capable de le repérer. Les enquêteurs s'appuient de plus en plus sur la reconnaissance faciale. Après les attentats à l'aéroport de Bruxelles, c'est grâce à elle que ce terroriste en fuite, l'homme au chapeau, a été identifié comme étant Mohamed Abrini.