VIDEO. Opération Sentinelle : des épouses des soldats mobilisés expriment leur colère

Six soldats participant à l'opération Sentinelle ont été blessés quand un homme les a renversés en voiture, mercredi 9 août à Levallois-Perret (Hautes-Alpes). Pour les proches de certains de ces militaires, déployés dans l'espace public pour lutter contre la menace terroriste, c'est peut-être l'agression de trop. Interrogées par France 2, des épouses de militaires dénoncent le danger de cette mission de plus en plus critiquée, mais aussi les efforts qu'elle implique.

Parfois huit mois par an loin de chez eux

Fait exceptionnel : une femme de soldat accepte même de parler à visage découvert. "C'est la mission de trop. À chaque fois on se dit que c'est trop", explique-t-elle. Son conjoint lui raconte être parfois la cible "d'insultes ou d'intimidation" : "quand en plus de ça il sacrifie sa vie de famille, c'est difficile à vivre."

L'opération Sentinelle, lancée après les attentats de janvier 2015, mobilise 7 000 hommes et femmes. Entre cette mission et les opérations extérieures, certains d'entre eux seraient loin de leur famille jusqu'à huit mois par an.

