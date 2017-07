Mort d'un élève de Saint-Cyr : la famille du jeune homme porte plainte pour "destruction de preuve"

La famille de Mickaël Lavocat, 22 ans, élève de l'école militaire de Saint-Cyr, mort en février 2016 dans le camp militaire de La Courtine (Creuse), a déposéune plainte pour destruction de preuve, a appris France Bleu Creuse, confirmant une information du Parisien – Aujourd'hui France.

La plainte a été deposée samedi 9 juillet et vise huit militaires, dont deux colonels et un capitaine. "Je ne peux pas faire mon deuil sans savoir comment mon fils est mort, c'est quand même bizarre depuis le début" a expliqué à France Bleu la mère de l'étudiant. L'enquête avait conclu à un suicide : le sous-lieutenant, élève en fin de troisième année, avait été retrouvé mort une balle dans la tête et un fusil Famas dans la main.

Dépaysement de l'enquête demandé

D'après la plainte déposée par la famille, des militaires auraient nettoyé la scène de crime dès l'après-midi du supposé suicide, alors que des auditions étaient toujours en cours, et que les gendarmes avaient demandé l'autorisation de se rendre sur place. Un morceau de plafond aurait aussi reçu des impacts de balle, avant d'être remplacé et jeté aux ordures. Ces différents éléments auraient pu, selon l'avocat de la famille, Me Yassine Bouzrou, servir à démontrer que le tir mortel n'avait pas été effectué à bout portant.

Me Bouzrou, demande également le dépaysement de l'enquête, invoquant une trop grande proximité entre les gendarmes de La Courtine, chargés de la mener, et les militaires de l'école.