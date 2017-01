La France n'a jamais vendu autant d'armements à l'étranger

Les exportations d'armements français ont atteint un nouveau record en 2016 à plus de 20 milliards d'euros, annonce Jean-Yves Le Drian, jeudi 19 janvier, lors de ses vœux aux armées. Ces ventes record sont dues à "de nouveaux succès à l'exportation, a indiqué le ministre de la Défense. Je pense aux Rafale, je pense à la conclusion du plus grand contrat de l'histoire de l'export français avec l'Australie."

De grosses ventes de Rafale et de sous-marins

Au terme de longues négociations, l'Inde a conclu en septembre l'achat de trente-six avions de combat Rafale, un appareil fabriqué par le groupe Dassault. Après des débuts difficiles à l'exportation, le Rafale avait trouvé pour la première fois preneur en 2015 au Qatar et en Egypte. Chaque pays avait acquis vingt-quatre appareils.

>> L'Inde officialise l'achat de 36 avions de combat Rafale à la France

Par ailleurs, l'Australie a choisi le constructeur français DCNS pour renouveler sa flotte de sous-marins, un contrat géant de près de 40 milliards de dollars américains (37,5 milliards d'euros) au total, pour la construction de douze submersibles.

>> Quatre questions sur le contrat remporté par DNCS en Australie

Le ministère parle "de dizaines de milliers d'emplois"

"Notre équipe, votre équipe a créé des dizaines de milliers d'emplois en France et continue en même temps à garantir l'autonomie stratégique et indépendance de notre pays", s'est félicité Jean-Yves Le Drian. Le ministère estime que ces exportations sont facilitées par la "qualité des matériels français" et leur utilisation par l'armée française sur les théâtres d'opérations extérieurs.

Ces exportations – mesurées lors des prises de commandes – avaient déjà atteint quelque 17 milliards d'euros en 2015, grâce aux premiers contrats de vente du chasseur Rafale à l'étranger, soit plus du double de l'année précédente.