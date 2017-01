VIDEO. Le Nouvel An avec les soldats français déployés en Jordanie

Les douze coups de minuit viennent de sonner, le ministre de la Défense, venu fêter la nouvelle année avec les troupes françaises en Jordanie, trinque. "Pour cette année, je souhaite que la France continue à tenir sa place et que nous puissions continuer à éradiquer le terrorisme", a déclaré Jean-Yves Le Drian. La musique prend des accents locaux sur cette base en Jordanie. Le pays accueille 400 militaires français, dans ce poste avancé pour se battre contre l'organisation État islamique. Mais là, l'heure n'est pas à la guerre. "C'est dur d'être loin de sa famille", témoigne une militaire. "Mais l'armée, c'est une grande famille et cette soirée fait du bien".

À moins d'une heure de la Syrie

Lundi matin, fin de la parenthèse du réveillon, les pilotes de chasse repartent en mission. "On s'apprête à partir au-dessus d'un territoire qui ne nous est pas acquis, donc on est concentré, on va faire ce qu'on a à faire et rentrer sains et saufs", explique un pilote. La Syrie est à moins d'une heure de vol. Les Rafales vont appuyer les troupes locales au sol.