ENQUÊTE FRANCEINFO. Matériel défectueux, soldats épuisés... L'armée française à bout de souffle

Si les moyens se sont dégradés, les missions de l'armée, elles, n'ont pas été réduites, bien au contraire. Conséquence : les conditions de travail sont devenues de plus en plus difficiles. Un haut gradé explique ainsi qu'il fait souvent des semaines de 60 à 70 heures. Quand il a pris son poste il y a quatre ans, il a remplacé deux personnes... Les sous-mariniers, d'ordinaire basés à Brest ou à Toulon, doivent consacrer des jours à l'opération Sentinelle tout en effectuant leurs "jours de mer", rendant l'éloignement avec leurs familles encore plus conséquent.

Les conditions d'hébergement sont, elles aussi, difficiles, l'armée ayant vendu nombre de logements dont elle disposait à Paris. Et le parc restant est dans un état "vétuste, pratiquement insalubre", assure Serge Grouard. Alors que la Défense et la gendarmerie (dont le budget est rattaché à celui de l'Intérieur) consacrent 100 millions d'euros par an à la rénovation de leur parc, l'ancien député estime que le double ou le triple serait nécessaire pendant une dizaine d'années. Il cite par exemple la cité Delpal, à Versailles, où est notamment logé le GIGN : quand il l'a visité en 2015, comme le rapporte Le Figaro (article payant), les familles ne pouvaient pas sortir sur les balcons car ils menaçaient de s'effondrer !

Il n'est plus rare non plus que les militaires ne puissent pas prendre leurs jours de permission, l'équivalent des jours de congés des salariés (même si à la grande différence des salariés, un militaire peut être rappelé même lorsqu'il est en permission). En théorie, ils en ont 45 par an, explique Dominique de Lorgeril, co-président de l'APNM-Marine, l'Association professionnelle nationale de militaires pour la Marine nationale, une organisation professionnelle. "Mais avec l’évolution et l’intensification des conflits, il est de plus en plus fréquent que nous soyons rappelés sans préavis, même étant en permission, ou que les jours de permission nous soient refusés, explique le représentant. Or nous ne pouvons pas mettre ces jours sur l'équivalent d'un CET, ou les monétiser, ils sont tout simplement perdus."