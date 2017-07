DIRECT. Suivez les premières réactions à la démission du général Pierre de Villiers

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ARMEE

: "Si le président, chef des armées, avait quelque chose à lui reprocher, il le faisait dans le huis clos... Nous n'avons jamais connu une telle crise depuis la guerre d'Algérie"





Guy Tessier, député Les Républicains et président de la commission de la Défense de 2002 à 2012, estime sur franceinfo que la démission de Pierre de Villiers n'est pas une surprise, car "la façon dont il a été traité n'était pas digne".



: Les critiques pleuvent sur Emmanuel Macron, après la démission de Pierre de Villiers. "Il a fait le choix de défendre Bercy plutôt que l'état-major des armées, dénonce Gérard Longuet, sénateur LR de la Meuse sur franceinfo. Le problème c'est que ce n'est pas Bercy qui fait la guerre sur le terrain, c'est l'état-major."

: "Aujourd'hui, on voit bien que ce qui peut contredire la politique de la présidence n'est pas apprécié et que si un chef d'état-major des armées dit qu'il n'a pas les moyens de faire quelque chose, ce n'est pas acceptable pour le président de la République"



Pour le général François Chauvancy, la façon dont Emmanuel Macron a géré la crise avec l'armée, jusqu'à la démission du général Pierre de Villiers, "est un mauvais signal donné à la communauté militaire".



: Alors que le chef d'état-major des armées vient d'annoncer sa démission, Emmanuel Macron se rendra demain sur la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône). Un déplacement annoncé cette nuit à la presse, dans un communiqué de l'Elysée.

: Je pense que vous oubliez un détail d'importance : le général de Villiers venait défendre le budget des armées devant la commission de Défense de l'assemblée nationale, c'était donc un huis clos. Ce n'était pas au PR qu'il reprochait les coupes, mais à Bercy. Quant à l'autorité du président jeune, elle se gagne sur le terrain en faisant preuve de justesse et de justice. Demander aux armées un effort double que celui demandé aux autres ministères alors que dans son discours aux forces armées, on annonce que l'on va renforcer la défense militaire sape de facto la crédibilité, la confiance et l'autorité.

: Hommage à notre armée et à nos forces de l'ordre qui tiennent ce pays sur leurs épaules. Grand merci général

: L'autoritarisme du président éclate au grand jour et ce n'est que le début : c'est une preuve de faiblesse et d'amateurisme. Tout mon respect et soutien au général De Villiers

: Grave erreur du président Macron. Soutien au général de Villiers.

: Le courage, le sens du devoir et de l'honneur caractérisent le général de Villiers qui, à huis-clos devant la commission de la Défense à l'Assemblee, a dit, strictement dans les prérogatives de ses fonctions, son inquiétude pour les soldats de la République. Ne pas le dire aurait été pire qu'un crime : une faute, selon le mot attribué à Talleyrand.

: Oui à la diminution du budget de l'armée. Oui à l'augmentation du budget de l'éducation et de la culture. Arrêtons de faire la guerre pour du pétrole. Occupons nous du territoire et de la France de demain. Peace

: Vous êtes toujours nombreux et surtout divisés, sur la démission du chef d'état-major des armées.







: Le député Eric Ciotti n'a pas tardé à fustiger le "pouvoir", après l'annonce de la démission du général de Villiers.



: La démission de Pierre de Villiers est un fait inédit depuis 1962, date à laquelle le poste de chef d'état-major des armées à pris "sa configuration actuelle", explique l'historien Philippe Vial au Monde.

: Bravo au général de Villiers, les officiers français ont encore le sens de l'honneur.

: Dommage de terminer ainsi.... Mais Macron a bien fait de le recadrer. Il n'aurait jamais de tenu de tels propos (fusse à huis clos) envers un président moins jeune. Or la jeunesse n'enlève rien à l'autorité du président.

: Je suis outré et j'ai honte de ce président. Soutient à Pierre de Villiers. L'armée française a perdu un grand dirigeant, et la défense française se retrouve bien affaiblie.

: Un grand chef qui s'en va ... tout mon respect à notre grand général

: Bon débarras pour le général grognard. Quand le chef donne un ordre, on obéit ou on s'en va.

: Cet homme très compétent et humain ne méritait pas un tel traitement. Fin de carrière très humiliante.

: Dans les commentaires, vous êtes très nombreux à réagir à la démission du chef d'état-major des armées.

: Le général Pierre de Villiers explique, dans le communiqué qui annonce sa démission, qu'il considère "ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel [il] croit pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd'hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays".









: Le général Pierre de Villiers démissionne, après une vive polémique avec Emmanuel Macron. Le président de la République avait recadré publiquement à plusieurs reprises Pierre de Villiers en raison de ses réserves sur les économies demandées à la Défense.

: Le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, annonce sa démission.