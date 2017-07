DIRECT. A Istres, Emmanuel Macron lance l'opération reconquête des militaires

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ARMEE

: Emmanuel Macron est reçu avec les honneurs militaires, sur la base aérienne d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône.









: Emmanuel Macron arrive sur la base aérienne d'Istres (Bouches-du Rhône). Suivez en direct sa visite, au lendemain de la démission du général Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées.

: "On peut exercer l'autorité, mais il faut le faire avec le respect qui est dû aux fonctions. Un chef d'état-major des armées, ce n'est pas un personnage qui n'a pas d'importance."





Stéphane Le Foll, ancien ministre socialiste de l'Agriculture, a réagi sur franceinfo à la crise entre Emmanuel Macron et l'armée.



• Emmanuel Macron se rend sur la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône), pour une adresse aux militaires très attendue, 24 heures après la démission fracassante du chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, remplacé par François Lecointre. Lisez notre enquête sur le malaise de l'armée française, à bout de souffle.



: "Emmanuel Macron a suscité une crise extrêmement sérieuse." Invitée des "4 Vérités" sur France 2, Marine Le Pen est revenue sur la démission du chef d'état-major des armées. "Emmanuel Macron a humilié le général de Villiers", a aussi estimé la présidente du FN.





: @fulbert Pas tout à fait, non. Emmanuel Macron appartient aux toutes dernières classes d'âge qui étaient encore soumises à l'obligation de la conscription, suspendue, en 1996, pour "tous les Français nés après le 31 décembre 1978". Lui est né le 21 décembre 1977. Mais en pratique, l'armée se professionnalisant, très peu de jeunes nés en 1977 ont été appelés.

: @Anonyme Non, il est le premier président de la Ve République a n'avoir pas effectué son service militaire, supprimé en 1997 par Jacques Chirac. "J'appartiens à cette génération de Françaises et de Français, dont l'arrivée à l'âge adulte s'est confondue avec la professionnalisation de nos armées et la suspension de la conscription. Aussi n'ai-je pu faire mon service militaire", avait-il expliqué dans un discours de campagne consacré aux questions de défense, en mars dernier, au cours duquel il proposait justement de rétablir un service "court obligatoire et universel".

: Bonjour M. Macron a-t-il fait son service militaire ? Merci

: Les économies imposées à l'armée seraient-elles vraiment "pas tenables", comme l'estime le général de Villiers ? Quelles conséquences auraient-elles sur la vie des soldats ? J'ai posé la question à plusieurs sources au sein de la grande muette. Matériel vieilli, usé, dépassé, troupes fatiguées, épuisées... Toutes décrivent un quotidien déjà bien difficile.











: "Le général de Villiers est un grand soldat, d'une grande intégrité et exigence. Je respecte sa décision. Le président, sans modifier son engagement, a tranché, pour cette année, dans un sens différent de celui que souhaitait son chef d'état-major. Celui-ci en a tiré les conséquences"



Le chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, respecte la décision du géneral de Villiers et rappelle que les annulations budgétaires en 2017 sont difficiles à digérer pour tous les ministères, dans un entretien au journal Les Echos.