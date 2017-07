Budget : la Défense obtient 1,2 milliard d'euros de crédits

Le gouvernement fait un geste d'apaisement. La Défense a obtenu le dégel de 1,2 milliard d'euros de crédits sur les 1,9 milliard gelés en 2017, a annoncé Florence Parly dans une interview au JDD, dimanche 23 juillet. Ces dégels d'1,2 milliard d'euros de crédit, qui interviennent d'ordinaire en fin d'année, "seront restitués par anticipation dès ce mois-ci", a précisé la ministre des Armées.

Cette annonce tombe juste après une semaine de tensions entre l'exécutif et l'armée ayant conduit à la démission du chef d'état-major des armées, le général de Villiers. Ces crédits vont offrir une plus grande visibilité au ministère et à la Direction générale de l'armement dans la gestion de leur trésorerie et le paiement des factures, explique une source gouvernementale à l'AFP.

Des ajustements sur les grands programmes d'équipement

"Ils ne constituent pas un cadeau fait aux armées mais le strict respect de la loi de finances initiale", tient à préciser de son côté le député LR François Cornut-Gentille, rapporteur spécial des crédits de la défense à la commission des Finances.

Florence Parly a par ailleurs réitéré que les annulations de crédits de 850 millions d'euros décidées pour cette année, à l'origine de la démission de Pierre de Villiers, n'auraient "pas d'impact sur le fonctionnement des armées en 2017, notamment pour les militaires en opération". "C'est donc sur les grands programmes d'équipement que les ajustements seront faits par lissage", a souligné la ministre.