VIDEO. La FNSEA, un syndicat tout-puissant

La FNSEA est le premier syndicat agricole de France, composé de fédérations départementales, les FDSEA. Avec 53% des voix aux élections professionnelles et 212 000 adhérents, elle représente près d’une exploitation sur deux dans l’Hexagone. Pour Jean-Luc Mayaud, professeur d’histoire à l’université Lyon 2, la force de la FNSEA, c’est de fédérer des exploitations de toutes tailles, qui pratiquent tous types d’activité agricoles, "des gens de la viande, du lait, des céréales, de la vigne, des fruits, etc. ", et de pouvoir ainsi "prétendre parler au nom de tous, et de l’Agriculture avec un A majuscule". Elle est ainsi un interlocuteur incontournable quand il s’agit de négocier avec les pouvoirs publics.

Chambres d'agriculture, Crédit agricole, assureur Groupama... la FNSEA est partout

La FNSEA a bâti un véritable empire : elle dirige la quasi-totalité des chambres d’agriculture (84 sur 89), certains membres participent à la gestion de la banque Crédit agricole, d’autres à celle de l’assureur Groupama. En outre, ces fédérations départementales sont actionnaires de Réussir, le titre leader de la presse agricole. D’une redoutable efficacité, la FNSEA est omniprésente à tous les postes stratégiques de l’agriculture française. Et "il n’y a pas un monde professionnel mieux organisé que le monde agricole", explique Dominique Bussereau, qui fut ministre de l’Agriculture de 2004 à 2007.

Extrait de "FNSEA : enquête sur un empire agricole", un document à voir dans "Pièces à conviction" le 18 janvier 2017