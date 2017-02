Sud-Ouest : vers une pénurie de foie gras frais ?

Bernard Paysan prépare un foie gras poêlé, l'un de ses derniers à base de canard frais landais. Avec l'abattage massif des palmipèdes, trouver ces produits locaux devient de plus en plus compliqué. "Je pense que d'ici 15 jours, sous réserve, on n'aura plus de foie gras du Sud-Ouest", indique Bernard Paysan, le restaurateur. Le canard landais, c'est la spécialité de ce restaurant. Pas question pour autant de rogner sur la qualité.

Les clients savourent les derniers magrets

Car bien évidemment, certains restaurateurs peuvent toujours s'approvisionner auprès d'éleveurs vendéens ou encore des pays de l'Est. En salle, les clients savourent aussi les derniers magrets frais, conscients qu'ils ne pourront à l'avenir manger uniquement que des canards landais congelés ou en conserve. Si les restaurateurs ne sont pas encore inquiets aujourd'hui, leurs craintes portent surtout pour la saison touristique.

