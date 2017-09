Somme : après la ferme des 1000 vaches, un projet de poulailler géant provoque une nouvelle polémique

Un agriculteur de Hailles, dans la Somme, veut construire un gigantesque élevage de 39 999 poules pondeuses exactement, rapporte France Bleu Picardie mardi 5 septembre. En ne déclarant pas 40 000 poules pondeuses, l'éleveur échappe ainsi au lancement d'une enquête publique.

Le projet, dans un département où la ferme dite des "1 000 vaches" fait déjà polémique, est particulièrement sensible. Selon France Bleu Picardie, les conseillers municipaux de Hailles n'ont quasiment pas entendus parler de ce poulailler géant.

Bientôt une consultation publique

La mairie de Hailles, où se trouve le site, ainsi que les communes voisines de Thennes, Moreuil et Thézy-Glimont vont être consultées du 11 septembre au 9 octobre via un registre ouvert à tous. Cette consultation publique se tiendra du 11 septembre au 9 octobre. Au final, c'est le préfet qui tranchera. Selon France Bleu Picardie, il dira dans les prochains mois s'il autorise ou non l'agriculteur à installer son élevage.