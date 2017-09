VIDEO. Réforme du Code du travail : Edouard Philippe chahuté par des militants CGT dans la Marne

Edouard Philippe, en déplacement à Châlons-en-Champagne (Marne), a inauguré la foire agricole, vendredi 1er septembre. Mais au lendemain de la présentation des ordonnances pour réformer le Code du travail, le Premier ministre a été accueilli par les sifflets de représentants de la CGT et de quelques dizaines de policiers en colère.

Un face-à-face tendu a eu lieu entre le Premier ministre et quelques délégués du syndicat qui ont réussi à se glisser à l'intérieur du bâtiment. "Qu'est-ce que vous nous cachez ? Il y en a ras le bol, on a souffert avec Hollande, on a souffert avec Sarkozy... Ça suffit !", lance une déléguée syndicale. Edouard Philippe garde son aplomb et répond : "On n’a rien caché, on va à l'objectif qu'on s'est fixé."

Quelques soutiens

Mais entre une coupe de champagne et une tranche de saucisson, Édouard Philippe a toutefois reçu quelques encouragements. Des patrons de PME, notamment, ont affiché leur soutien. "Pour nous, elle va dans le bon sens", peut-on entendre entre les stands de cette foire agricole.