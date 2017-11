VIDEO. Beurre : qui est responsable de la pénurie ?

Ce couple d'agriculteurs ne vient pas faire ses courses dans ce supermarché, mais, au contraire, livrer des produits fermiers, et notamment du beurre. La pénurie de beurre, un manque qui fait les affaires de ces producteurs installés à quelques kilomètres de là, à Cappelle-en-Pévèle (Nord). Car si les livraisons en grandes surfaces ont doublé, la vente directe de beurre à la ferme a grimpé en flèche : 50% de plus chaque semaine.

Le prix du lait a de nouveau tendance à stagner

Les clients écartent la responsabilité des agriculteurs dans cette crise du beurre, mais ciblent plutôt industriels et grandes surfaces. A l'arrière du magasin, la salle de traite où Bruno et son fils traient leurs 65 vaches. Le constat, pour eux, est amer : le prix du lait a de nouveau tendance à stagner alors que ces six derniers mois, celui de la tonne de beurre a été multiplié par trois. Une crise, en tout cas, qui les conforte dans leur choix d'un circuit court, plus proche du consommateur avec des prix stables viables pour l'exploitation.

