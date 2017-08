Pollution de la Seiche en Ille-et-Vilaine : "Les rejets continuent, on a plusieurs milliers de poissons morts"

L'entreprise spécialisée dans les produits laitiers, Lactalis à Retiers, en Ille-et-Vilaine, a reconnu, samedi 26 août, qu'un incident technique était à l'origine d'une pollution organique de la rivière Seiche. Cette dernière a provoqué la mort de très importantes quantités de poissons. Un procès-verbal pour infraction délictuelle au Code de l'environnement va être établi à l'encontre de Lactalis, a indiqué la préfecture d'Ille-et-Vilaine dans un communiqué, samedi.

Jérémy Grandière, président de la Fédération des pêcheurs et de la protection des milieux aquatiques d'Ille-et-Vilaine, assure, samedi sur franceinfo, que "les rejets continuent", des "milliers de poissons sont morts" et que ceux qui sont encore en vie sont "condamnés".

franceinfo : Quelle est l'ampleur de cette pollution ?

Jérémy Grandière : C'est désastreux. Depuis la pollution de vendredi dernier, on veut nous rassurer. On nous dit que les rejets ont diminué, mais c'est faux. J'ai un agent de développement qui est toujours sur place. Je l'ai eu au téléphone, aujourd'hui, il y a un kilomètre supplémentaire impacté. Depuis trois jours, il y a des 'queues de mouton'. Cela signifie qu'il y a toujours ce fort rejet en matière organique qui pompe toute l'oxygène. On a plusieurs milliers de poissons morts et ceux qui sont encore en vie sont condamnés. Il n'y a rien de mis en œuvre.

La préfecture dit que la situation se rétablit ? La réoxygénation de la rivière a commencé ?

Oui, on a pu avoir l'autorisation d'ouvrir les vannes de l'étang de Marcillé-Robert pour réalimenter la Seiche, mais ce n'est pas suffisant. Les rejets continuent. Il y a une forte odeur, c'est intenable. Sur 5 à 6 km en aval de ce rejet, tous les poissons sont morts ou en train de mourir. Cette image de poissons morts est atroce.

Que faut-il faire selon vous ?

Arrêter la production de Lactalis, mais cela a l'air impossible. On continue donc ces rejets. Là, depuis 10 jours, on pollue la rivière de minute en minute. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser faire. Ce qui me peine, ce qui est frustrant, c'est qu'on est au bord de l'eau et on les regarde mourir. C'est dramatique.