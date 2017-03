Narbonne : les viticulteurs du Midi manifestent contre l'effondrement des cours du vin

Plusieurs milliers de personnes sont atttendues, à partir de 14h30, à Narbonne dans l'Aude, pour protester contre l'effondrement des cours du vin depuis près de deux ans, la spéculation et la concurrence des vins dits espagnols.

A l'occasion de cette grande manifestation la circulation sera interdite en ville toute la journée. C'est la première manifestation de protestation de grande ampleur organisée depuis des années.

L'hectolitre de vin de table, bas de gamme, est passé de 80 à 50 euros

Depuis 2015, l'hectolitre de vin de table bas de gamme est passé de 80 à 50 euros, parfois moins, et la spéculation à la baisse se poursuit. Les acheteurs les plus importants, grande distribution ou négociants, limitent leurs achats dans le Midi en attendant que les prix baissent et que les viticulteurs soient obligés de brader leus stocks.

En attendant, ces acheteurs se tournent vers les vins espagnols à une trentaine d'euros l'hectolitre, alors que la provenance du vin n'est pas clairement indiquée en grande distribution selon les viticulteurs français.