Isolé par ses voisins du Golfe, le Qatar veut faire voyager 4000 vaches en avion pour l'approvisionnement en lait

Au Qatar, un homme d'affaires s'apprêtent à réaliser le plus important transfert de bétails par les airs. Interrogé par le site Bloomberg (en anglais), Moutaz Al Khayyat, ambitionne d'acheter 4000 vaches en Australie et aux Etats-Unis et de les déplacer vers le petit pays du Golfe, via 60 vols affrétés par la compagnie Qatar Airways, afin de répondre aux besoins en lait du royaume.

Jusqu'alors, le pays importait ces produits laitiers de chez son voisin, l'Arabie Saoudite. Mais depuis le 5 juin, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, l'Egypte et le Yémen ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de soutenir le terrorisme. Un froid qui s'accompagne d'un embargo, problématique pour ce pays qui dépend à 90% des importations pour l'alimentaire.

Fournir un tiers des besoins du pays d'ici mi-juillet

Moutaz Al Khayyat Khayyat, dont la société a construit le plus grand centre commercial du pays, s'est dernièrement lancé dans l'agriculture intensive. Sur un site à la taille équivalente à 70 terrains de football, il avait prévu d'importer des vaches par bâteaux, avant que l'embargo ne pousse l'entreprise à revoir ses plans et son budget : utiliser des avions a multiplié le coût du transport par 5, jusqu'à 8 millions de dollars, selon Bloomberg.

La production de lait frais devrait débuter à la fin du mois de juin et couvrir un tiers des besoins nationaux d'ici la mi-juillet.

Pour contourner l'embargo, le Qatar compte sur d'autres pays : les produits alimentaires, notamment les légumes, sont importés d'Iran. L’Algérie et le Liban de leur côté exportent des fruits et légumes. La Turquie exporte désormais les volailles, à la place de Riyad et fournit des produits laitiers à destination de Doha.