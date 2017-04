Gel : "On aura zéro récolte sur le verger, on a versé des larmes", témoigne une arboricultrice alsacienne

En Alsace, le gel n'a pas seulement fait des ravages dans les vignes. Il a sérieusement touché les arbres fruitiers dans les vergers. Dans l'exploitation Fruits Bernhard, à Sigolsheim près de Colmar, il n'a fallu que deux nuits avec des températures en dessous de zéro pour que le résultat soit dramatique.

"On a versé des larmes", raconte une arboricultrice alsacienne qui a vu sa récolte quasiment anéantie par le gel, au micro de France Bleu Alsace retour au direct00:00-00:00 audiovidéo

Danielle Claudepierre, la responsable d'exploitation a le cœur serré lorsqu'elle montre les dégâts : "On voit bien les fleurs et les jeunes fruits, complètement brûlés, explique-t-elle au micro de France Bleu Alsace. On devrait avoir une petite boule verte et, en fin de compte, on voit que c'est complètement noir, complètement grillé par le froid. Donc ça ne donnera rien, c'est zéro récolte sur le verger."

100% de pertes pour les pommes

Sur son exploitation, les pertes sont évaluées à 100% pour les pommes, les abricots et les pêches, à 90% pour les mirabelles et 80% pour les quetsches. "En quetsches, on espère quand même avoir une petite récolte, 10 à 20%, sur la grande parcelle qui fait 10 hectares", indique Danielle Claudepierre, désemparée. "On a versé des larmes, confie-t-elle. C'est assez ingrat. Après, c'est le métier qui le veut. On a toujours eu des aléas climatiques, on s'en est toujours sortis mais là c'est difficile."

On fait beaucoup d'efforts, on ne compte pas nos heures, on aime notre métier. C'est un métier de cœur. Parce qu'il faut aimer ce métier pour tenir. Mais là, quand on voit le résultat, on est plus que déçus. Danielle Claudepierre, arboricultrice à Sigolsheim à France Bleu Alsace

Comme Danielle Claudepierre, les arboriculteurs touchés par cette vague de gel espèrent bénéficier d'un coup de pouce de l'État en obtenant le classement en calamité agricole. Quant aux consommateurs, bien sûr, il faut s'attendre à ce qu'il y ait très peu de fruits dans les mois qui viennent sur les étals.