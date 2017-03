Fermes usines : des associations demandent à la FNSEA d'arrêter sa "course folle"

Le collectif Plein Air, qui regroupe plusieurs associations de défense de l'environnement, veut en finir avec les fermes usines. Le collectif accuse ces grandes exploitations d'impacter "inéluctablement notre environnement". A trois jours du congrès de la FNSEA, principal syndicat agricole français, le collectif a adressé un courrier à sa présidente et à ses adhérents, samedi 25 mars.

Nous comprenons vos difficultés : la pression sur les prix et la complexité administrative (...), la diminution du nombre des agriculteurs et le malaise moral [mais] nous vous demandons d'arrêter votre course folle : la course aux volumes et à la baisse des coûts de production, la surproduction qui génère les crises, l'élimination des "moins bons", le dumping environnemental et social, la détresse des animaux.