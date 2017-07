Des agriculteurs bio critiquent l'exigence des consommateurs qui les force à sacrifier leurs courgettes tachées

Soyez moins exigeants avec l'apparence de vos légumes : c'est le message adressé aux consommateurs par un couple d'agriculteurs bio de Lafrançaise (Tarn-et-Garonne), dans un message publié sur Facebook dimanche 9 juillet. Le message s'accompagne d'une photo : celle d'une partie de leur production de courgettes jaunes, qu'ils affirment devoir sacrifier car elles sont tachées et n'ont pas trouvé preneur auprès de leur revendeur.

"Ces courgettes n'ont pas été validées au casting et pourquoi ? Parce que les consommateurs veulent des courgettes toutes jaunes, pas une petite tache de couleur verte, pas le moindre petit défaut", écrivent les deux agriculteurs, Cyril et Caroline Rous.

Dans un commentaire, toujours sur Facebook, ils précisent que ce n'est pas le grossiste qui réceptionne leurs légumes qui est en cause, mais ses clients : "C'est lorsqu'ils arrivent chez les clients que nous recevons des photos des produits non désirables, et donc nous ne sommes pas payés !"

"Nous allons les laisser pourrir sur pied"

Interrogé par le Huffington Post, Cyril Rous estime qu'"entre deux et trois tonnes de courgettes ramassées sont concernées", et que d'autres le seront sûrement : "Il reste encore celles que nous n'avons pas récoltées, mais nous allons les laisser pourrir sur pied, nous n'avons pas le choix." Cela pourrait représenter 5 000 euros de pertes pour son exploitation.

Le maraîcher explique que les fortes chaleurs du mois de juin ont favorisé l'apparition de taches vertes sur ses courgettes, mais que cela n'a aucune incidence sur leur goût.

"Nous avons bien sûr fait des dons à la Croix-Rouge mais leurs besoins ne sont pas si énormes", expliquent sur Facebook les deux exploitants, qui vendent aussi des courgettes directement aux consommateurs, mais pas suffisamment.

Leur message a touché de nombreux internautes : lundi midi, il avait été partagé plus de 3 500 fois et commenté plus de 1 000 fois.