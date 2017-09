En France, l'illettrisme reste un phénomène largement sous-estimé dans le monde du travail. Selon une enquête CSA publiée vendredi 8 septembre, seul un quart des employeurs sont capables de mesurer son ampleur, alors que l'illettrisme touche une organisation sur deux (51%).

Initiée par le délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale, l'ancien secrétaire général de la CGT Thierry Lepaon, cette enquête est publiée à l'occasion de la 4ème édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, qui se tiendront jusqu'au 15 septembre.

Plus de 2,5 millions de personnes, soit 7% de la population âgée de 18 à 65 ans, sont en situation d'illettrisme après avoir été scolarisées en France, selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Parmi elles figurent 1,5 million de travailleurs, souvent ignorés.

L'illettrisme, un facteur de risque professionnel

Seulement 26% des employeurs disposent des moyens nécessaires pour repérer et venir en aide aux employés en situation d'illettrisme, selon cette enquête CSA. Les secteurs de l'entretien et du nettoyage (67%) et des services à la personne (60%) étant particulièrement touchés, ils sont (un peu) mieux préparer à affronter cette situation. Si, tous domaines confondus, moins d'une organisation sur cinq (19%) propose une formation spécifique concernant l'apprentissage et la maîtrise des fondamentaux de la langue française, elles sont 38% dans le secteur de l'entretien et du nettoyage.

Or, 91% des entreprises et administrations interrogées estiment que la lutte contre l'illettrisme est un "enjeu important". Pour autant, peu nombreuses sont celles qui ont mis en place des actions de repérage (14%).

Ainsi, la compréhension de consignes écrites est ainsi "souvent" un problème pour 27% des entreprises et administrations interrogées et "de temps en temps" pour 25% d'entre elles. Des difficultés à lire et à écrire qui sont "clairement identifiées comme des facteurs de risques professionnels", pour la santé physique par 57% des répondants (68% dans le secteur du BTP) et pour la santé psychologique par 69%.

Enquête réalisée par téléphone entre le 21 août et le 1er septembre auprès d'un échantillon de 600 entreprises privées et administrations publiques représentatives de secteurs représentant près de la moitié des actifs