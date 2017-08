VIDEO. Nouveaux contrats de travail : ce qui attend les salariés

Dernière ligne droite au ministère du Travail. En coulisse en ce moment, juristes et experts finissent de rédiger les ordonnances pour le nouveau Code du travail. Une réforme qui pourrait bouleverser les contrats de nombreux salariés. À commencer par la création d'un contrat de projet, plus souple que le CDI, déjà utilisé dans le bâtiment. Aucune date précise de fin de contrat. Par exemple si un chantier prend du retard, le contrat est automatiquement rallongé.

Les économistes divisés

Sur la table également, un contrat à durée déterminée plus flexible. Les entreprises pourraient augmenter sa durée, aujourd'hui limitée à 18 mois. Aussi, plus de souplesse pour les CDI avec les accords d'entreprises. La durée et l'organisation du travail pourraient être modifiées par référendum. Des changements en profondeur qui divisent les économistes. Les premières ordonnances seront transmises aux partenaires sociaux et rendues publiques à la fin du mois.

Le JT

