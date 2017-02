Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi quasi-stable en janvier

Après trois mois de baisse, puis une hausse de 0,8% en décembre, le chômage est resté quasi-stable en janvier. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) en France s'établissait à 3,47 millions de personnes à la fin du mois, soit seulement 800 de plus que le mois précédent, a annoncé le ministère du Travail, vendredi 24 février.

"La tendance reste favorable", a souligné le ministère du Travail. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé de 2,5%.

En baisse chez les plus jeunes, en hausse chez les plus âgés

Même en incluant l'outre-mer, le nombre de chômeurs a stagné en janvier, pour s'établir à 3,47 millions de personnes, une curiosité statistique assez rare.

Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi baisse chez les moins de 25 ans (-0,3% sur un mois) et chez les 25-49 ans (-0,2%), mais augmente auprès des plus de 50 ans (+0,6%).

Si on ajoute les catégories B et C, soit les demandeurs d'emploi exerçant une petite activité, à la catégorie A, le nombre de chômeurs a augmenté de 0,4% en janvier, et atteint 5,49 millions de personnes en France métropolitaine.