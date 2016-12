Le nombre de chômeurs baisse pour le troisième mois consécutif, une première depuis février 2008

Nouvelle baisse du chômage. Selon les chiffres de Pôle emploi, publiés lundi 26 décembre, il y avait, en novembre, 31 800 chômeurs de catégorie A de moins qu'en octobre, soit - 0,9%. C'est le troisième mois consécutif de baisse, une première depuis février 2008.

Un chiffre en baisse de 3,1% sur trois mois

En septembre, le chômage avait connu un recul de 1,9% par rapport au mois précédent, réalisant la plus forte baisse en pourcentage depuis novembre 2000. En octobre, il avait baissé de 0,3% (- 11 700 chômeurs de moins).

Au total, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'élevait, à la fin novembre, à 3 447 000. Sur trois mois, ce chiffre a chuté de 3,1%, soit 109 800 personnes de moins. Si on élargit le spectre aux départements d'outre-mer et aux autres catégories (B et C), le nombre de chômeurs s'élevait, à la fin novembre, à 5 778 000, à -0,7% sur trois mois.

Diminution nette du chômage pour les plus jeunes

Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans en catégorie A diminue de 2,3% sur un mois et de 8,8% sur trois mois. Légère progression, en revanche, des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans totalement sans activité (+0,2% sur un mois, +0,4% sur trois mois). Le nombre de demandeurs d'emploi en activité réduite (B et C), lui, augmente de 2,4% sur un mois et de 3,4% sur trois mois.

Juste avant la publication officielle de ces chiffres, François Hollande s'était réjoui d'une "baisse de plus de 100 000" du nombre de demandeurs d'emploi depuis le début de l'année. "Nous avons eu 240 000 créations nettes d'emplois depuis 17 mois", a également souligné le président de la République lors d'une visite à Etna France, une PME familiale à Taverny (Val-d'Oise).