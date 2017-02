Le Medef accepte de rouvrir une négociation sur l'Assurance chômage

Le feu vert du Medef à la reprise des négociations sur l'Assurance chômage ce lundi 13 février était un premier pas et une condition nécessaire. "Ce soir, le Medef lève un premier doute : l'organisation patronale sera bien présente au rendez-vous ce mercredi 15 février, à la grande réunion avec l'ensemble des partenaires sociaux. Une réunion présentée comme celle de la dernière chance. C'est là que syndicats et patronat décideront ou non de relancer une négociation sur l'Assurance chômage", explique David Boéri, envoyé spécial de France 3 devant le siège du Medef.

La taxation des CDD : pierre d'achopement des négociations

Il y a huit mois, la négociation avait échoué sur la taxation des CDD, des contrats très courts qui se sont multipliés ces dernières années. "Des contrats qui coûtent de plus en plus cher à l'Assurance chômage. La CGT et d'autres syndicats souhaitent toujours négocier sur cette question, mais pas sûr que le Medef accepte. Son représentant a reçu comme mandat ce soir de présenter une réforme ambitieuse pour la négociation, mais le Medef a tout de suite précisé 'l'impérieuse nécessité de ne pas alourdir le coût du travail'", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT