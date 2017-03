Guyane : les syndicats votent la grève générale à partir de lundi

Les agriculteurs guyanais ont déversé leur colère en pleine ville sur les murs de la préfecture aspergés de purin de porc ce samedi 25 mars. "On a bien remarqué que depuis cinq jours qu'on est en piquet de grève on nous prend pour de la merde", explique Nathalie François, agricultrice. "Donc aujourd'hui, vous remarquerez qu'on restitue la merde qu'on nous a donnée."

Grève générale dès lundi

Depuis jeudi, une dizaine de barrages bloquent les points stratégiques, comme l'aéroport, ou le site de lancement de la fusée Ariane. Et cette crise devrait durer. Les 37 syndicats de l'Union des travailleurs guyanais ont voté à l'unanimité la grève générale dès lundi. Des manifestants venus de tous les secteurs : salariés d'EDF, dans la santé ou transporteurs. Une délégation ministérielle est attendue depuis Paris. Ici, les protestataires ne veulent même pas en entendre parler. De leur côté, les habitants sont inquiets : ils redoutent une pénurie de produits du quotidien. Alors les files s'allongent dans les supermarchés. Depuis Paris, Bernard Cazeneuve a tenté de faire baisser la pression et a appelé à l'apaisement, au calme et au dialogue.

Le JT

Les autres sujets du JT