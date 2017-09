Contrats aidés : la présidente des Restos du Coeur de l'Isère "particulièrement ravie" des consignes données par E. Philippe

La présidente des Restos du Coeur de l'Isère, Brigitte Cotte, s'est dit dimanche 3 septembre sur franceinfo, "particulièrement ravie" des consignes données par Édouard Philippe, pour que certaines associations soient prioritaires suite à la suppression des contrats aidés.

La suppression des contrats aidés aux Restos du Cœur de Grenoble ont pour conséquence la fin immédiate de la distribution des repas par l'association. Cela "ne correspond pas aux orientations" fixées par le gouvernement, et l'exécutif a pour objectif "de faire en sorte que cette question soit réglée le plus vite possible", a indiqué le Premier ministre dans l'émission Questions politiques sur franceinfo et France Inter.

Objectif : reprise de la distribution de repas chauds

"Je suis particulièrement ravie", a depuis réagi Brigitte Cotte sur franceinfo, "ravie premièrement pour les personnes que nous accueillons, parce que nous allons pouvoir le plus rapidement possible pouvoir resservir des repas chauds. Et aussi ravie pour nos bénévoles qui avaient quelque part du mal à comprendre ce qui se passait".

La présidente des Restos du Coeur de l'Isère a assuré sur franceinfo que "dès lundi je vais reprendre contact avec Pôle Emploi pour que le contrat du nouveau cuisinier soit signé le plus rapidement possible. Et comme je suis quelqu'un d'optimiste, j'espère que dans une semaine on pourra reprendre les repas chauds."