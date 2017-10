VIDEO. Chômage : comment est-on indemnisé au Japon, au Royaume-Uni ou au Danemark ?

Les indemnités chômage sont un droit dans de nombreux pays, mais diffèrent d’un Etat à l’autre. Pour l’instant, en France, l’indemnisation est fonction du montant quotidien du dernier salaire. Elle est plafonnée à 245 euros par jour et chaque jour travaillé donne droit à un jour indemnisé dans une limite de deux ans.

Mais la législation pourrait changer à l’horizon de l’été 2018 : le gouvernement travaille sur une réforme importante de l’allocation-chômage. La mesure phare du projet est l’ouverture des droits aux salariés qui démissionnent ainsi qu’aux travailleurs indépendants.

Au Royaume-Uni

Outre-Manche, la durée maximum d’indemnisation chômage est de six mois, et son montant peut varier en fonction de l’âge : de 66 euros par semaine pour les jeunes chômeurs jusqu’à 24 ans à 80 euros par semaine pour les plus de 25 ans.

Au Japon

La législation est différente au Pays du soleil levant, où le montant de l’allocation varie entre 50% et 80% du dernier salaire du chômeur. Il est calculé en fonction de plusieurs facteurs : la raison du chômage, la durée du précédent emploi et l’âge de l’allocataire. La durée maximum de l’indemnisation est de 330 jours et celle-ci est calculée en fonction du dernier salaire : plus celui-ci était faible, plus le pourcentage appliqué au salaire sera élevé.

Au Danemark

La souscription à une assurance chômage est obligatoire pour pouvoir toucher l’allocation. Son montant peut atteindre 90% du salaire du dernier emploi de l’allocataire, avec un maximum de 101 euros par jour. La durée maximum de l’indemnisation est de deux ans.