Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en légère baisse (-0,3%) en juin

Après une augmentation en mai, le chômage est reparti à la baisse en juin. Selon les chiffres du ministère du Travail, publiés mardi 25 juillet, il y avait fin juin 3 483 200 demandeurs d'emploi de catégorie A (sans aucune activité), un chiffre en baisse de 0,3% (-10 900) par rapport au mois précédent. Toutefois, le chômage reste quasi stable (5 562 600 demandeurs d'emploi, en hausse de 1 800) si l'on prend en compte les inscrits qui exercent une activité réduite (catégories B et C).

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A affiche une baisse de 0,7%, tandis que le total des catégories A, B et C est en hausse sensible de 1,1%. Comme c'est le cas depuis son arrivée au gouvernement en mai, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ne commente pas ces chiffres mensuels. Elle a en revanche promis de s'exprimer fin août, puis tous les trois mois, pour "un commentaire très approfondi de plusieurs chiffres concernant le chômage".