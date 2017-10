Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi diminue de 1,8% en septembre, la plus forte baisse depuis un an

Une embellie sur le front de l'emploi ? Le nombre de demandeurs d'emploi en France métropolitaine a diminué de 1,8% en septembre par rapport à août, selon les chiffres communiqués par le ministère du Travail, mardi 24 octobre. C'est la plus forte baisse enregistrée depuis un an. Le nombre de chômeurs en France métropolitaine en catégorie A s'élève donc à 3 475 600, 64 800 de moins qu'en août 2017.

En France métropolitaine, sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 0,5% pour les hommes et progresse de 0,1% pour les femmes. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 2,2% pour les moins de 25 ans, de 0,1% pour les 25-49 ans et progresse de 0,7% pour les plus de 50 ans.

En septembre, l'indicateur baisse également, dans une moindre mesure (-0,5%), en comptant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité au cours du mois (catégories B et C), à 5,62 millions en métropole et 5,92 millions sur la France entière.