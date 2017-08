Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 1% en juillet

Les chiffres du chômage poursuivent leur année 2017 en dents de scie. Après une légère baisse en juin, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A affiche une hausse de 1% au mois de juillet, selon les chiffres communiqués par le ministère du Travail, jeudi 24 août. Une hausse qui correspond à 34 900 chômeurs supplémentaires : au total, ils étaient 3 518 100 en catégorie A en juillet. En un an, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A est resté quasiment stable (+0,1%), mais la tendance sur les trois derniers mois est clairement à la hausse (+1,3%).

Si on prend en compte à la fois les personnes sans emploi (catégorie A) et celles exerçant une activité réduite (catégories B et C), la France compte au total 5 621 400 demandeurs d'emploi, ce qui représente un nouveau record. Ce chiffre est en hausse de 1,1% par rapport à juin (+ 58 800 personnes), et de 3,1% en un an.

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ne commente pas les chiffres mensuels du chômage, dont elle estime qu'ils "ne reflètent pas bien l'évolution du marché du travail". Elle a en revanche promis de s'exprimer fin août, puis tous les trois mois, pour "un commentaire très approfondi de plusieurs chiffres concernant le chômage".