Baisse du chômage : pour l'économiste Mathieu Plane, "on est dans une phase d'inversion"

Le chômage a baissé en France au mois de novembre pour le troisième mois consécutif. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi dans la catégorie A, a diminué de 31 800 en novembre, soit une baisse de 0,9% par rapport au mois d'octobre.

"On n'a pas effacé la hausse passée depuis mai 2012, mais on peut dire que l'on est dans une phase d'inversion", a commenté lundi 26 décembre sur franceinfo Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Ce qui est significatif dans les chiffres publiés par le ministère du Travail, "c'est le fait que l'on a trois mois de baisse consécutifs", explique-t-il. "Cela fait huit ans que l'on n'a pas eu ça. Depuis 2015, on est sur une inflexion assez cohérente avec ce que l'on peut voir du côté des créations d'emplois qui sont relativement dynamiques. On a 200 000 créations d'emplois par an."

Un taux de chômage toujours élevé

Mathieu Plane relativise tout de même les bons résultats de Pôle emploi. "Cela va mieux, mais cela ne va pas bien. On a une amélioration. C'est suffisant pour inverser la courbe du chômage. Mais le problème, c'est que l'on reste à des niveaux historiquement élevés." Il souligne que le taux de chômage est à 9,6%. "Au début de la crise on était en dessous de 7%. Il y a du mieux, mais cela prend du temps pour absorber tous ces chômeurs accumulés depuis huit ans."

Une reprise naissante, mais fragile

François Hollande s'est félicité de cette nouvelle baisse du chômage et parle de retour de la croissance. Mais pour Mathieu Plane, on ne peut pas parler de reprise économique. "Les chiffres de la croissance restent relativement faibles. On devrait avoir 1,2 ou 1,3% de croissance sur 2016. Mais c'est une croissance riche en emploi." Il souligne que les dispositifs fiscaux tels que le CICE ou le pacte de responsabilité "sont arrivés à maturité. On est en régime de croisière. Les entreprises l'ont intégré et cela a des effets sur l'emploi." Mathieu Plane estime que l'on est "sur une phase de reprise mais qui reste très fragile."

A quelques mois de la présidentielle Mathieu Plane estime qu'il ne faut pas "casser cette reprise naissante. Il faut accompagner cette reprise par de l'investissement public. C'est la croissance qui fait baisser le chômage. Ce n'est pas uniquement de détricoter le code du travail qui permettra de faire baisser le chômage."