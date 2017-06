VIDEO. "13h15". Le "handigîte" pour les vacances de familles avec des enfants en situation de handicap mental

Franck est le papa de Sacha, 18 ans, né avec une maladie génétique, le syndrome de Williams-Beuren, qui provoque une légère déficience mentale. Pour le stimuler, il l’avait emmené à 13 ans dans un long voyage initiatique (vidéo) en train, à l’autre bout de la terre. Aujourd’hui, Franck a lancé son projet de "handigîtes" pour offrir un séjour clé en main à des familles ayant des enfants en situation de handicap mental.

Avec Gwenaelle, mère d’une enfant souffrant du même syndrome, il écume les gîtes dans les Pyrénées. Il a pour ambition d'organiser le séjour des familles autour d’activités éducatives et sportives adaptées. Ce jour-là, le couple a rendez-vous avec Aline, qui propose des randonnées avec son âne et des bivouacs en montagne.

"C’est un sacré projet tout ça !"

"C’est aussi notre retour à l’emploi, explique Franck. Nos enfants vont bientôt être grands et on ne savait pas du tout comment s’y prendre pour retourner sur le marché du travail. Et comment faire pour retrouver la vie que l’on avait avant qu’ils soient nés. Finalement, ce qu’on avait appris à faire le mieux, c’était de nous occuper de nos enfants."

"La démarche du projet, précise le père de Sacha, c’est également de retrouver du travail à des familles comme nous. Elles feront leur 'handigîte' en Savoie, dans les Vosges ou le Massif central… sur notre modèle. On arrive avec une idée qui est plus solidaire que business. Cela va nous faire manger, mais on n’en voudra pas plus que ça. C’est donner l’opportunité à ceux qui veulent faire pareil." Aline acquiesce : "C’est un sacré projet tout ça !"