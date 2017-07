Le jour de carence sera rétabli dans la Fonction publique

C'est le retour d'une mesure décidée par Nicolas Sarkozy et abrogée par François Hollande. Le jour de carence dans la fonction publique sera rétabli, a annoncé jeudi 6 juillet le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin lors des Etats généraux des comptes de la nation réunis à Bercy. Concrètement, cette mesure, promise par Emmanuel Macron pendant la campagne, consiste à supprimer la paie le premier jour d'absence pour maladie.

"Même si le jour de carence ne doit pas être le seul instrument pour lutter contre l'absentéisme des agents, qui est aussi la conséquence de souffrances d'une partie d'entre eux (...), il permet de lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d'euros par an", a-t-il déclaré. Cette mesure figurera dans le projet de loi de finances pour 2018.

Une mesure déjà appliquée pendant deux ans

Cette mesure avait déjà été appliquée entre 2012 et 2014. Votée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, elle visait à lutter contre l'absentéisme et à réduire les inégalités avec le secteur privé où trois jours de carence sont nécessaires avant que la sécurité sociale ne verse les indemnités. Sous François Hollande, il avait été supprimé parce que le gouvernement jugeait cette mesure "injuste, inutile et inefficace".

Alors que, dans le privé, le salarié en arrêt maladie ne perçoit une indemnité qu'à partir du quatrième jour de maladie (trois jours de carence) mais voit sa perte de salaire souvent compensée par son employeur, à l'exception des petites PME, ou encore des artisans, ce n'est pas le cas dans la fonction publique, où il n'y a pas de compensation financière.