Fin des contrats aidés : les Restos du Coeur ne pourront plus distribuer de repas chauds à Grenoble "dès lundi"

Conséquence parmi d'autres de la fin annoncée par le gouvernement des contrats aidés : l'association des Restos du Coeur de Grenoble ne pourra plus distribuer de repas chauds à ses bénéficiaires, et cela "dès lundi", a assuré sur franceinfo samedi 1er septembre la présidente des Restos du Coeur de l'Isère, Brigitte Cotte.

"Nous avons un emploi aidé, le cuisinier, qui prépare entre 100 et 120 repas chauds par jour dans notre centre de Grenoble", indique Brigitte Cotte. "Notre salarié en contrat aidé a terminé sa mission et va sur d’autres projets. Quand on a voulu recruter un autre salarié en contrat aidé, on nous a répondu qu’il n’y avait plus de budget", regrette la présidente des Restos du Coeur de l'Isère.

Une solution qui ne se trouvera pas "du jour au lendemain"

C'est pourquoi, "dans l’immédiat nous allons supprimer la partie repas chaud, importante pour nous. Elle va disparaître le temps que nous nous retournions et que trouvions une solution. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain", indique Brigitte Cotte.

Jusqu'à présent le cuisinier salarié était "financé par les Restos du Cœur et le gouvernement nous remboursait tous les mois. Nous payions notre salarié entre 800 et 900 euros et le gouvernement nous donnait environ 300 euros".