Agnes Varda est la première femme réalisatrice à recevoir un Oscar d’honneur

Ce samedi 11 novembre, Agnes Varda s’est vue remettre un Oscar d’honneur des mains d’Angelina Jolie, récompensant l’ensemble de sa carrière.

Cette récompense est la plus grande du cinéma américain, et lui a été remise à Hollywood.

« Je suis très émue, malgré le fait qu’il s’agisse d’un prix pour l’ensemble de ma carrière comme si celle-ci était terminée. Je n’ai pas perdu mon envie, ni ma curiosité », commente, amusée, la réalisatrice.

Car, à 89 ans, elle vient de signer son nouveau film en collaboration avec le photographe JR.

Une femme parmi les réalisateurs

Agnes Varda, née Arlette, grandit en Belgique jusqu’à ce que sa famille, en 1940, quitte le pays pour éviter les bombardements allemands, et se réfugie à Sète.

Elle se rend à Paris durant son adolescence pour y étudier la photographie, et s’installe rue Daguerre, où elle vit toujours.

A 26 ans, elle tourne son premier film, La Pointe courte.

Dans les années 1960, elle est la seule femme réalisatrice de la Nouvelle vague.

Pas le moins du monde intimidée par ses collègues, Agnes Varda se bat pour la place de la femme dans la production cinématographique : « Il y a des femmes cinéastes qui se lèvent et qui poussent comme de la mauvaise herbe partout et je crois que si on les arrache elles repousseront. ».

Ses idées lui valent de se faire de nombreux amis comme Jim Morrison et Andy Warhol, qu’elle rencontre durant ses années de vie en Californie où elle vit avec Jacques Demy.

A 42 ans, elle continue son combat et signe le manifeste des 343 pour la dépénalisation de l’avortement.

« Il y a de femmes qui avortent, il faut en parler. Il ne faut pas se cacher les yeux, il faut que ce soit un vrai sujet. ».

Jacques Demy meurt en 1990. Ils étaient mariés depuis 28 ans.

Encore maintenant, elle lui rend hommage quand elle reçoit des récompenses.