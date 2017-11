Manifestations : la jeunesse absente des cortèges ?

Au milieu des manifestants ce jeudi 16 novembre à Paris, la présence des jeunes, étudiants, lycéens ou jeunes travailleurs, ne saute pas aux yeux. Vers l'avant du cortège, quelques centaines de jeunes, dont un groupe venu de l'université de Nanterre (Hauts-de-Seine). "On appelle a construire un mouvement le fort possible contre ce gouvernement pour faire retirer toutes ces mesures, les ordonnances, la sélection et tout ça", explique l'un des leaders au journaliste de France 2.

Découragés ou pas concernés

Des mots d'ordre très larges donc. Une jeune fille rencontrée par France 2 par exemple redoute l'instauration d'une sélection à l'université. Une inquiétude visiblement pas suffisante toutefois pour mobiliser en nombre les jeunes. Découragés selon certains, ou tout simplement pas concernés, les jeunes étaient loin d'être majoritaires ce jeudi dans le cortège parisien.

Le JT

Les autres sujets du JT