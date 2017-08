DIRECT. Réforme du travail : le gouvernement dévoile ses ordonnances

Ce qu'il faut savoir

C'est le jour J. Le gouvernement dévoile jeudi 31 août ses ordonnnances réformant le Code du travail. Le Premier ministre, Edouard Philippe, et sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dévoileront les ordonnances en deux temps : d'abord aux partenaires sociaux, lors d'une multilatérale prévue à 9h45 à Matignon, puis à la presse lors d'une conférence de presse programmée à midi.

Des grandes lignes déjà connues. La réforme modifie l'articulation entre les accords de branches et d'entreprises et le dialogue social dans les entreprises. Elle prévoit aussi des mesures relatives au licenciement : plafonnement des dommages et intérêts prud'homaux, harmonisation et réduction des délais de recours, passage à un périmètre national pour apprécier les difficultés économiques des multinationales qui licencient en France...

"Faire baisser le chômage". C'est "une réforme de transformation profonde" qui "doit être assez ambitieuse et efficace pour continuer à faire baisser le chômage de masse et permettre de ne pas revenir sur ce sujet durant le quinquennat", explique le président Emmanuel Macron dans un entretien fleuve jeudi dans Le Point.

Des manifs les 12 et 23 septembre. Les opposants dénoncent une "loi travail XXL", dans la droite ligne de la loi El Khomri. Contrairement à 2016, où la CGT et FO manifestaient main dans la main, la CGT est, pour l'heure, la seul grande organisation syndicale à appeler à manifester le 12 septembre. La France insoumise, elle, compte "déferler" sur Paris le 23 septembre contre ce qu'elle considère comme un "coup d'État social".