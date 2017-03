Emploi : des initiatives pour changer le regard sur le handicap

Pour changer le regard sur le handicap et faciliter les embauches, de nombreuses initiatives voient le jour dans le monde entier. Ainsi, en Guinée-Conakry, Bernard Tinkiano, lui-même handicapé moteur, a décidé de lancer Wakilaré, un atelier de fabrication de sandales pour les personnes handicapées. En plus du métier de cordonnier, Bernard leur apprend aussi à lire et à écrire. "Les handicapés ont un quotidien très compliqué en Guinée [...] Rien n'est aménagé pour faciliter leurs déplacements. Beaucoup de gens assimilent les handicapés à des mendiants", explique Fatoumata Chérif, observatrice pour France 24.

Pizzas chez l'habitant

En Argentine, Kevin Degirmençi est à la tête d'une initiative similaire. "Los Perejiles", les persils en français, permet à des jeunes atteints de trisomie 21 de travailler. Ils confectionnent des pizzas chez l'habitant. L'objectif ici est de permettre à ces personnes de trouver un emploi stable dans un pays où 75% des handicapés sont au chômage.