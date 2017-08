Trois questions sur l'allocation de rentrée scolaire, versée à partir de ce jeudi

Jeudi 17 août, 2,8 millions de familles pourront percevoir une aide d'Etat : l'allocation de rentrée scolaire. Versée par la Caisse d'allocations familiales (Caf), elle permet aux foyers modestes de faire face aux coûts engendrés par la rentrée scolaire, qu'il s'agisse de cahiers, de chaussures de sport ou d'autres postes de dépense. Franceinfo vous donne le mode d'emploi.

Qui est concerné ?

Cette aide est destinée à des foyers aux revenus modestes qui ont au moins un enfant scolarisé pendant l'année scolaire 2017-2018. Elle est soumise à un plafond de ressources : moins de 24 404 euros de revenu imposable en 2015 avec un enfant à charge, 30 036 euros pour deux enfants à charge et 35 668 euros pour trois. Les foyers qui ont plus de trois enfants doivent peuvent ajouter 5 632 euros supplémentaires par enfant. Si vos ressources dépassent de peu le plafond applicable, vous recevrez une allocation de rentrée scolaire réduite, précise la Caf. Il est possible d'effectuer une simulation ici.

L'enfant doit être un écolier, étudiant ou apprenti, âgé de 6 à 18 ans. Pour 2017, il doit donc être né entre le 16 septembre 1999 et le 31 décembre 2011 inclus. L'enfant peut être inscrit dans un établissement scolaire public, privé et même dans un organisme d'enseignement à distance comme le Centre national d'enseignement à distance (Cned).

Quel est le montant de cette allocation ?

Le montant de cette allocation est variable, selon l'âge de l'enfant concerné. S'il est âgé de 6 à 10 ans, le versement sera de 364,08 euros. Pour un enfant âgé de 11 à 14 ans, le montant de l'allocation est de 384,17 euros. Pour les enfants les plus âgés, de 15 à 18 ans, le montant de cette aide est de 397,48 euros. L'enfant concerné ne doit pas avoir plus de 18 ans à la date du 15 septembre. Les parents d'apprentis mineurs ne peuvent pas bénéficier de cette aide si leur enfant touche plus de 907,19 euros net par mois.

Comment la recevoir ?

Si vous êtes parent d'un enfant âgé entre 6 et 15 ans et déjà allocataire, vous n'avez aucune démarche à entreprendre : l'ARS sera versée automatiquement. Les parents d'adolescents de plus de 16 ans doivent, eux, attester que leur enfant est toujours scolarisé. Pour cela, ils peuvent faire une déclaration en ligne, sur l'espace "mon compte" de la Caf. Si vous n'êtes pas allocataire, il faut télécharger un formulaire et le renvoyer à votre Caf.