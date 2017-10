Les femmes vont travailler "bénévolement" à partir du 3 novembre à 11h44

Les écarts de salaires entre femmes et hommes persistent. Tous secteurs confondus, la différence est de 15,8%, à compétences égales, selon les derniers chiffres d'Eurostat. La newsletter Les Glorieuses a fait le calcul et a montré, vendredi 27 octobre, que les femmes vont travailler "bénévolement" pendant 39,7 jours ouvrés en 2017. Dans le détail, cette année les femmes vont travailler "gratuitement" à partir du 3 novembre à 11h44.

Pour marquer l'événement, Les Glorieuses a lancé une pétition en ligne et un hashtag : #3Novembre11h44. PLusieurs facteurs expliquent ces inégalités salariales selon une étude des Glorieuses : "la sphère privée influe sur la sphère publique, une répartition genrée au niveau des études supérieures, des métiers et des postes à responsabilité une internalisation des stéréotypes, des inégalités devant les négociations salariales."

"Stagnation des écarts"

Si les écarts existent toujours, ils ne se creusent pas. "Il y a une stagnation des écarts de salaires entre femmes et hommes", a déclaré sur franceinfo Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et de préciser : "Au fil des années, l’écart diminue, mais de très peu. Il s’est réduit de 2 points en quelques années."

Reste à savoir quand ces disparités salariales réduiront drastiquement. Des efforts sont possibles et pour Brigitte Grésy, "il faut également travailler sur l’accompagnement aux sociétés. 83% des grandes entreprises ont signé un accord sur l’écart des salaires. Il faut maintenant les aider, travailler avec elles sur la notion d’objectif de progression, d’indicateur, que les entreprises doivent s’approprier".