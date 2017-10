De la viande bovine tuberculeuse vendue dans les supermarchés français ?

La viande bovine au cœur d'un nouveau scandale ? Le Canard enchaîné affirme, dans son édition du mercredi 25 octobre, que de la viande de vaches malades de la tuberculose se retrouve dans les rayons des supermarchés français. Bien qu'environ 8 000 vaches soient diagnostiquées positives à la tuberculose dans les exploitations françaises chaque année, leur viande est proposé à la consommation. Ce qui représente plus de 3 000 tonnes de viande chaque année.

En "barquettes 'premier choix'"

Cette pratique est autorisée par les autorités sanitaires qui assurent que les carcasses sont sans danger pour l'homme lorsque les organes les plus infectés sont retirés. "Lorsqu'une lésion tuberculeuse a été retrouvée dans les ganglions lymphatiques d'un seul organe ou partie de la carcasse, seuls l'organe ou la partie de carcasse infectée doivent être déclarées impropres à la consommation", écrit le règlement 854/2004, qui encadre la question.

Ces informations sur les animaux malades ne sont pas mentionnés sur l'emballage et cette viande est "vendue en barquettes 'premier choix'", rapporte Le Canard enchaîné. L'hebdomadaire précise que "la quasi-totalité des bovins exécutés pour cause de tuberculose sont, en effet, des races à viande, proposées plus cher en rayon que la vulgaire vache de réforme", qui a fourni du lait pendant onze ans.