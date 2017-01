VIDEO. A Davos, Matt Damon prêt à "accorder le bénéfice du doute" à Trump sur l'aide au développement

Matt Damon est à Davos (Suisse) pour parler développement dans les pays pauvres, fort de la fondation Water.org dont il est cofondateur. Mardi 17 janvier, lors d'une conférence sur les problèmes de l'eau dans le monde sous-développé, l'acteur américain a commenté l'arrivée de Donald Trump à la tête des Etats-Unis.

"Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, je ne sais rien de son approche sur le monde en développement, je ne sais même pas s'il a déjà mis les pieds dans un pays sous-développé, a expliqué Matt Damon au Forum économique mondial. Non, je suis sérieux ! Il s'intéresse aux hôtels et terrains de golf, et ses affaires l'ont propulsé aux premières places du monde, je crois."

Mais l'acteur est prêt à lui "accorder le bénéfice du doute" : "Je crois qu'on devrait lui accorder le bénéfice du doute. A un certain point, notre travail ne dépend pas des vents de la politique, nous avons juste à continuer le travail que nous avons commencé."