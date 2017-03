La Guyane, la Guadeloupe, Villeurbanne... Les trois bourdes géographiques d'Emmanuel Macron

A quelques heures du début d'une grève générale en Guyane, lundi 27 mars, Emmanuel Macron a été invité à commenter la situation. De son commentaire, une seule chose a été retenue : son erreur. En effet, le candidat d'En marche ! à la présidentielle a évoqué une "île" pour parler du département français. Ce n'est pas la première fois que l'ancien ministre de l'Economie s'illustre avec une géographie plus qu'approximative.

1 La Guyane, une "île"

En visite à Saint-Denis de La Réunion, dimanche 26 mars, Emmanuel Macron a commenté la crise en Guyane. "Mon premier mot est celui d’un appel au calme, parce que bloquer les pistes d’aéroport, bloquer les décollages, parfois bloquer le fonctionnement de l’île, ne peut être une réponse apportée à la situation", a-t-il déclaré.

Problème : la Guyane, deuxième plus grande région de France avec une superficie de plus de 80 000 km2, partage plus de 1 200 km de frontières avec le Brésil et le Suriname.

2 Une Française "expatriée en Guadeloupe"

En décembre, Emmanuel Macron a partagé sur Twitter un selfie pris dans un avion. Il pose avec un lycéen. "Avec Mathias, lycéen à Bourg-en-Bresse. Il rejoint sa mère expatriée en Guadeloupe pour Noël. Décollage imminent pour les Antilles", est-il écrit.

Problème : le terme "expatrier" s'emploie pour des personnes qui partent hors de France. Or la Guadeloupe est un département d'outre-mer.

"Expatriée en #Guadeloupe" ? Vous êtes sûr, @EmmanuelMacron ? La Guadeloupe, ce n'est donc pas la patrie ? Ça va plaire aux Antillais ! pic.twitter.com/5XlBpV3tey — Jérôme Godefroy (@jeromegodefroy) 16 décembre 2016

Rapidement, le tweet est effacé puis remplacé. Le Community Manager s'est ensuite excusé.

Je suis allé trop vite, j'ai fait une erreur, et présente mes excuses à ceux qui ont été blessés.

Signé le CM.#ABonEntendeur #CoeurSurVous — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 décembre 2016

3 Villeurbanne, dans la banlieue de Lille

L'erreur se trouve dans Révolution, le livre du candidat d'En marche !. "Lorsqu’on habite Stains en région parisienne ou Villeurbanne en région lilloise, il est plus simple de créer son entreprise et de chercher des clients que d’avoir un entretien d’embauche", est-il écrit.

Villeurbanne "dans la région lilloise" ? La "Révolution " d'Emmanuel Macron bouscule nos repères ! pic.twitter.com/GM0giDeqtb — Hervé Favre (@rvfavre) 27 novembre 2016

Sauf que Villeurbanne ne se trouve pas dans la banlieue de Lille (Nord) mais dans l'agglomération lyonnaise (Rhône).