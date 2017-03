DIRECT. La Guyane entame son premier jour de grève générale

Ce qu'il faut savoir

"Il est temps que l'on reconnaisse la population guyanaise !" L'Union des travailleurs guyanais (UTG) appelle à la grève générale, lundi 27 mars, pour dénoncer les problèmes du territoire en matière de santé, d'éducation, d'économie et de sécurité. Depuis plusieurs jours, ce territoire ultramarin de 250 000 habitants est touché par un vaste conflit social. Des collectifs de citoyens et syndicats demandent la mise en place d'un "plan Marshall".

"Appel au calme". Invitée de RTL, lundi, la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts a lancé un "appel au calme" et assure avoir commencé à "débloquer certains sujets, comme avec les pêcheurs ou les agriculteurs."

Barrages routiers et vols annulés. Face à la situation, Air France a annulé ses vols vers Cayenne de dimanche et lundi et Air Caraïbes ceux de lundi. Dimanche, une levée transitoire des barrages routiers a été décidée pour permettre aux Guyanais de se ravitailler.

Envoi d'une mission interministérielle. Conduite par Jean-François Cordet, conseiller maître à la Cour des comptes et ancien préfet de Guyane, une délégation interministérielle est arrivée samedi après-midi en Guyane. Elle a demandé aux manifestants de lui remettre un "cahier de revendications."



Sujet de campagne. A moins d'un mois du premier tour de la présidentielle, plusieurs candidats se sont emparés de la question. Dimanche, le candidat d'En marche ! Emmanuel Macron a appelé à "revenir à la raison", tandis que le candidat de la droite, François Fillon, a dénoncé "l'échec de la politique de François Hollande".