DIRECT. Crise en Guyane : les négociations sont suspendues et reprendront cet après-midi

Ce qu'il faut savoir

Les négociations entre le gouvernement et les membres du collectif citoyen "Pou La Gwiyann dékolé" ont été suspendues à 8h30 (heure locale), dimanche 2 avril, a constaté l'envoyée spéciale de franceinfo en Guyane. Les deux parties ont convenu de se revoir à 11 heures (heure locale, soit 16 heures en métropole), au lendemain de la présentation d'un plan d'urgence gouvernemental de plus d'un milliard d'euros.

"Un statut particulier". Les organisateurs du mouvement social en cours en Guyane ont réclamé un "nouveau statut" pour leur territoire, estimant que les propositions émises par le gouvernement sont "non satisfaisantes".

Un milliard d'euros. Des mesures sur la sécurité, la justice, l'éducation, la santé... Le gouvernement français a annoncé, samedi, 1,085 milliard d'euros d'engagements pour la Guyane, afin de mettre fin au mouvement social qui paralyse le territoire.

Nouveaux investissements. Le ministre de l'Intérieur a mentionné la "pérennisation d'un escadron de gendarmes mobiles en Guyane" et l'arrivée de 50 gendarmes et policiers. Il a aussi confirmé la construction d'un tribunal de grande instance et d'une prison à Saint-Laurent du Maroni.