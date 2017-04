DIRECT. Guyane : les grévistes rejettent la proposition du gouvernement, Cazeneuve réunit ses ministres dans l'après-midi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GUYANE

: Cet après-midi, le Premier ministre Bernard Cazeneuve va réunir à Matignon plusieurs ministres pour évoquer la situation en Guyane. La rencontre aura lieu en présence notamment d'Ericka Bareigts, ministre de l'Outre-mer, et de Mathias Fekl, ministre de l'Intérieur, tous deux de retour de mission.

: La grève se poursuit en Guyane. En effet, les collectifs guyanais ont rejeté le document proposé par Ericka Bareigts, ministre des Outre-Mer. Explications.







: Voici les principaux titres :



• Le collectif de Guyanais a opposé une fin de non recevoir à l'offre du gouvernement de plus d'un milliard d'euros pour trouver une issue au mouvement social.



En meeting, Marine Le Pen a tiré à boulets rouges sur les médias. Jean-Luc Mélenchon a ciblé Emmanuel Macron.



• Le directeur de l'administration pénitentiaire Philippe Galli a démissionné quelques mois après sa nomination, en raison d'un désaccord avec le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas.





Le quart de finale de Coupe d'Europe franco-français n'a pas accouché d'un beau match, mais Clermont s'en moque. En battant Toulon 29-9, l'ASM s'offre une place dans le dernier carré.





Nice bat Bordeaux 2-1 sur Bordeaux et reste solide troisième du classement de la Ligue 1.