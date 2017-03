DIRECT. Guyane : "journée morte" pour le deuxième jour de la grève générale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Emmanuel Macron se défend d'avoir commis une bourde, en qualifiant la Guyane d'île. "Je sais où vous êtes. Même si c'est aujourd'hui largement l'île de Cayenne qui est bloquée. Même si, entre l'océan et la forêt amazonienne, il y a parfois beaucoup d'une île dans votre réalité", a précisé le candidat d'En Marche ! dans une vidéo postée sur Twitter.

: "Ils venaient de découper d'autres hommes. Il les avaient égorgés comme des chèvres. Alors on s'est couchées par terre, j'ai fait semblant d'être morte. Je n'ai jamais vu un truc pareil."



Le Soudan su Sud est pris entre la guerre civile et la famine. Dans les camps de réfugiés en Ouganda, les Sud-soudanais racontent l'enfer. Leurs témoignages sont à lire ici.



: Plus de 20 millions de personnes sont menacées de famine en Somalie, au Soudan du Sud, au Nigeria et au Yémen, selon l'ONU. J'ai contacté des humanitaires qui sont allés récemment sur place afin qu'ils décrivent l'ampleur de la catastrophe. Retrouvez leurs cris d'alarme dans cet article.



: Donald Trump s'apprête à abolir les mesures d'Obama sur l'environnement. Le président américain doit signer un décret sur l'"Indépendance de l'énergie". Son ambition : relancer le charbon, les forages gaziers et pétroliers, au détriment des engagements pris par son prédécesseur à la Cop21 afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, responsable du changement climatique.

: Les températures restent agréables aujourd'hui, même si quelques nuages feront leur apparition. Voici notre belle carte météo du jour.







: Environ 150 personnes ont manifesté hier soir devant le commissariat du 19e arrondissement de Paris pour s'indigner du décès la veille d'un homme tué par un policier qui a fait feu lors d'une intervention. Trois personnes ont été interpellées. La situation s'est calmée autour de 23 heures. Retrouvez plus d'informations dans notre article.







: La Provence accorde aujourd'hui sa une à un dossier sur l'environnement. "On veut respirer !" titre le quotidien local, qui a rencontré des provençaux "inquiets pour notre santé [et qui] proposent des solutions."



: En août, franceinfo (enfin moi, en l'occurrence) avait déjà visité le site du projet Cigéo, censé accueillir des déchets radioactifs. Vous pouvez retrouver ici mon reportage. Ma collègue Julie Raplus s'était pour sa part rendu auprès des militants anti-nucléaires hostiles au projet. Deux articles que vous pouvez retrouver sur notre site.



: Libération fait un bond dans le futur : "Rendez-vous dans 100 000 ans" titre le quotidien qui s'est rendu à Bure, où un projet d'enfouissement des déchets nucléaires à 500 mètres sous terre à partir de 2035 est contesté par des habitants et militants.



: Faisons un tour dans les kiosques. Ce matin, la crise en Guyane fait la une. C'est le cas chez La Croix, ainsi qu'à l'Humanité. Ce dernier se concentre sur les "services publics exsangues" dans le département ultramarin.



: L'audition de Penelope Fillon est prévue ce matin à 9h30 au pôle économique et financier de Paris. Le Parisien révèle un document ; une fiche de renseignements qui accompagne son contrat d'assistante parlementaire. Or, "seules quatorze heures mensuelles sont mentionnées s'agissant de la Revue des deux mondes. Le couple a-t-il menti pour escamoter des heures et se situer en-deçà de la limite légale du temps de travail cumulé, soit 44 heures par semaine ?", demande le quotidien.

: Aujourd'hui doit être une "journée morte" en Guyane. Alors que le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a annoncé la venue de ministres "avant la fin de semaine", des marches se tiendront à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, à l'appel du collectif "Pou la Gwiyann dékolé" (pour que la Guyane décolle). Ce sera "la première démonstration de rue au-delà des barrages", a affirmé l'un des porteurs du mouvement.

: Voici un premier point sur l'actualité :



Au lendemain du début de la "grève générale illimitée", la Guyane va connaître une "journée morte" en Guyane. Air France a annulé l'unique vol prévu mardi entre Paris et Cayenne. Trois Guyanais ont raconté leur quotidien à franceinfo, et expliquent pourquoi ils sont en colère.



• La tension est montée d'un cran dans le 19e arrondissement de Paris, lundi soir. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté et des heurts ont éclaté au lendemain de la mort d'un homme de 56 ans, Shaoyo Liu, abattu par un policier de la BAC, lors d'une intervention à son domicile.



Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron font la course en tête, avec respectivement 25% et 24% des intentions de vote. Si le premier tour avait lieu dimanche, le candidat de la droite, François Fillon, serait nettement distancé, avec seulement 18% des voix. A gauche, Jean-Luc Mélenchon (14%) devancerait Benoît Hamon (12%).





La police n'a "pas trouvé de preuve" d'un lien entre l'assaillant et des groupes jihadistes. L'attentat, qui a fait quatre morts et plus de 50 blessés mercredi, avait été revendiqué par le groupe Etat islamique.