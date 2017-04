DIRECT. Guyane : Bernard Cazeneuve annonce la mise en place d'un "groupe de suivi" du plan gouvernemental

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: #GUYANE Les manifestants quittent le centre spatial de Kourou qu'ils occupaient depuis hier, annonce leur porte-parole.

: Après une course de 60 heures, la Barkley, l'une des plus dures du monde, un marathonien a raté la ligne d'arrivée à six secondes près. Franceinfo vous raconte sa mésaventure.



: Une trentaine de personnes ont passé la nuit dans la salle de réunion du centre spatial guyanais de Kourou, rapporte Guyane 1ère.





: L'Iran "condamne vigoureusement toute utilisation d'armes chimiques quels que soient les responsables et les victimes", indique un porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, au lendemain de l'attaque chimique qui a fait au moins 72 morts en Syrie.

: A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) accueille les Rencontres internationales de cerf-volant. 700 000 spectateurs sont attendus pour ce spectacle extraordinaire.





: Mondialisation, Europe, modèle social... Le Medef continue d'interroger les candidats à la présidentielle. Franceinfo fait le point sur la compatibilité entre le syndicat patronal et les différents programmes.

: Lors de la fermeture de l'abattoir Gad dans le Finistère, 900 personnes ont perdu leur emploi. Trois ans après, que sont devenus les salariés ? France 2 est allé à leur rencontre.









: A l'issue du débat entre les 11 candidats à l'Elysée, le compte Twitter de Jean Lassalle a publié un unique mot pour résumer la soirée : "Voilà". Qu'a voulu dire l'équipe du candidat ? Elle répond à franceinfo.

: Selon le procureur de Paris, il s'agit d' un des plus importants réseaux de blanchiment de l'argent de la drogue "jamais démantelés" en France. Vingt-sept personnes ont été renvoyées en correctionnelle : elles sont soupçonnées d'avoir été impliquées à des degrés divers, entre 2010 et 2014, dans ce réseau international dirigé depuis la France. Les précisions de franceinfo.

: Morale et politique font-ils bon ménage ? Une opération transparence est-elle nécessaire ? France 2 vous a demandé votre avis.







: Voici l'essentiel de l'actualité :



• Les onze candidats à la présidentielle ont débattu ensemble à la télévision, hier soir. Cette première a réuni 6,3 millions de téléspectateurs. Voici les séquences à retenir et le résumé candidat par candidat.





• Certaines victimes de l'attaque chimique présumée - qui a fait au moins 72 morts en Syrie - présentent des symptômes évoquant une exposition à une catégorie de produits chimiques comprenant des agents neurotoxiques, annonce l'Organisation mondiale de la santé.



• Bernard Cazeneuve annonce la mise en place d'un "groupe de suivi" en Guyane pour "poursuivre les discussions" sur le plan d'aide proposé par le gouvernement et s'assurer de sa "mise en œuvre."



• Une information judiciaire a été ouverte à Nice sur d'éventuelles failles dans la sécurité le soir de l'attentat du 14-Juillet qui a visé la promenade des Anglais.

: "Nous travaillons sur l'ensemble des revendications d'urgence transmises ces derniers jours, y compris après le départ des ministres. Des réponses seront apportées à chaque demande, je m'y suis engagé. C'est pourquoi je vous annonce qu'un groupe de suivi partenarial va être mis en place, pour poursuivre les discussions et s'assurer, en transparence, que les décisions sont mises en oeuvre sur le terrain."



: Une trentaine de personnes ont été évacuées en Turquie pour y être soignées après l'attaque qui a fait au moins 72 morts dans le nord-ouest de la Syrie, affirme le ministre de la Santé turc. Par ailleurs, il indique qu'Ankara dispose d'éléments accréditant la thèse d'une attaque "chimique".

: Vous recevrez peut-être bientôt un courrier de Benoît Hamon. Le candidat socialiste à la présidentielle va envoyer une lettre aux Français, publiée à dix millions d'exemplaires, selon les informations de LCI.

: #GUYANE Bernard Cazeneuve annonce la mise en place d'un "groupe de suivi" du plan gouvernemental, dans une interview à France-Guyane (article payant).

: Que sait-on de l'attaque qui a fait au moins 72 morts dans le nord-ouest de la Syrie et pourquoi le régime syrien est-il pointé du doigt ? Réponse en images avec France 2.









: L'entraîneur d'Avranches, Damien Ott, le sait. Ce sera quasiment mission impossible. Opposés au Paris Saint-Germain en quart de finale de Coupe de France, ce soir, ses joueurs font face à une montagne. Il explique à francetv sport comment Avranches prépare son face-à-face avec le PSG.

: Des vis ont été répandues sur l'autoroute A16, dans le sens de la Belgique vers la France, entraînant des crevaisons à répétition. Les services de nettoyage sont actuellement sur place pour ramasser les débris, indique Bison Futé.

: Le prince William et la princesse Kate se recueillent à Westminster après l'attaque qui a fait quatre morts le 22 mars.

















: Deux magistrats instructeurs ont été nommés pour enquêter sur la sécurité le soir du 14 juillet à Nice. Cette ouverture d'information judiciaire fait suite au dépôt de deux plaintes avec constitution de partie civile. Mi-janvier, le parquet avait classé sans suite son enquête préliminaire.

: Une information judiciaire a été ouverte à Nice sur d'éventuelles failles dans la sécurité le soir de l'attentat du 14 juillet qui a visé la promenade des Anglais, selon France Bleu Azur.

: Deux jours après l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg, le préfet de Paris autorise les policiers qui patrouillent dans le métro à procéder à des contrôles d'identité, inspections visuelles ainsi qu'à la fouille des bagages. Les précisions de franceinfo.

: #SYRIE L'Organisation mondiale de la santé indique avoir détecté des signes d'exposition à "des agents neurotoxiques" chez les victimes de la ville de Khan Cheikhoun.

: Réunis en séance plénière à Strasbourg, les eurodéputés ont donc adopté à une large majorité, par 516 voix pour, 133 contre, une résolution refusant notamment qu'un accord sur la future relation avec le Royaume-Uni, notamment commerciale, puisse être conclu avant que Londres se soit retiré de l'Union européenne.

: #BREXIT Le Parlement européen adopte à une large majorité ses "lignes rouges" dans les négociations avec le Royaume-Uni pour le Brexit.

: Après l'attaque chimique présumée a fait au moins 72 morts dans le nord-ouest de la Syrie, François Hollande veut une réaction internationale "à la hauteur de ce crime de guerre".

: Des chercheurs ont créé un "télescope virtuel" pour tenter d'observer directement un trou noir. Neuf des télescopes les plus puissants au monde vont être pointés dans la même direction, au même moment. Nous vous en disons plus dans cet article.



(MARK GARLICK /SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / AFP)









• La situation semble bloquée en Guyane. Des délégués de manifestants occupent le Centre spatial à Kourou. La crise va-t-elle se doubler de revendication indépendantistes ? La question se pose.



• Le 37e album des aventures d'Astérix et Obélix s'intitulera Astérix et la Transitalique et sortira en librairies le 19 octobre prochain.

: On vous résume l'actualité de la campagne en cinq points, dans cet article. Spoiler : il y est question du débat d'hier soir.







(LIONEL BONAVENTURE / AFP)



: @Anonyme : Vous m'en donnez l'occasion. Un séisme de magnitude 6 a frappé ce matin le nord-est de l'Iran, près de la ville sainte de Machhad. Il y a au moins deux morts et quatre blessés, selon la télévision d'Etat. Quatre villages ont été en partie détruits. Une vingtaine de répliques ont été ressenties. Des équipes de secours ont été envoyées sur place.

: Et le séisme en Iran ce matin, vous n'en parlez pas ?

: Des moqueries, des rires, de la fatigue... Voici sept moments captés par les caméras du "Grand débat" des onze candidats à l'élection présidentielle, hier soir.





: Ces six arrestations sont le premier coup de filet des autorités russes visant des milieux "islamistes" depuis l'attentat ayant fait 14 morts lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg.

: #SAINT_PETERSBOURG Six ressortissants de pays d'Asie centrale ont été interpellés à Saint-Pétersbourg pour avoir voulu recruter des "terroristes", selon l'antenne locale du Comité d'enquête.

: Oups ! En Pologne, un automobiliste voulait doubler plusieurs voitures d'un coup. Mais il n'avait pas prévu que l'une d'entre elles allait tourner et lui barrer la route. Ni qu'il s'agirait d'une voiture de police. Un accident heureusement sans gravité.





: Presque moitié moins que TF1 mais BFMTV vient quand même de réaliser la meilleure audience de l'histoire de la TNT...

: Le débat à onze candidats a donc été bien moins regardé que celui à cinq sur TF1 et LCI, le 20 mars dernier. Les téléspectateurs étaient alors plus de 10 millions, soit près de la moitié de ceux présents devant leur télévision.

: #PRESIDENTIELLE 6,3 millions de téléspectateurs ont suivi le débat entre les onze candidats à la présidentielle sur BFMTV et CNews hier soir, soit près d'un tiers des téléspectateurs, selon les chiffres de Médiamétrie.

: "Nous avons découvert des corps sans vie allongés sur le sol, il y avait des blessés partout, certains vomissaient, d'autres suffoquaient, ils avaient de la mousse dans la bouche."



Un casque blanc décrit à franceinfo des scènes insoutenables juste après l'attaque présumée à l'arme chimique, hier, à Khan Cheikhoun, un village du nord-ouest de la Syrie.





: Des avions de combat ont conduit cinq nouvelles frappes aériennes dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, où des dizaines de personnes ont péri hier dans une attaque chimique présumée, selon l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme.

: Astérix et la Transitalique, le 37e album des aventures de l'irréductible Gaulois, sortira en librairies en octobre. Pour patienter, en voici un avant-goût.













: Un an après que le scandale des "Panama Papers" a éclaté, le parquet national financier s'intéresse à 26 dossiers de "blanchiment de fraudes fiscales aggravées", selon le point d'étape publié dans Le Monde et dont franceinfo a obtenu confirmation.

: Les Power Rangers version 2017 font débat. En particulier, les costumes des héroïnes. Les femmes ont droit à des chaussures à talon et à des combinaisons qui mettent leur poitrine en avant. Pas pratique du tout et surtout sexiste pour les détracteurs, raconte Le Huffington Post.